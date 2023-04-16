Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий , який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а потім почав робити влучні пародії на росіян і все, що з ними пов'язано. А цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому зробив кумедну пародію знову на Зеленського, а також ще на деяких відомих українських особистостей.

Так, Юрій у ролі президента Зеленського спочатку звертається до українців із милим привітанням із Великоднем. А потім він починає співати пісеньку про контрнаступ: "Скоро вже буде наступ", за відомим всім мотивом тик-ток-хіта "Скоро вже буде Паска". При цьому в ролику з'являються різні персонажі типу Арестовича, Бориса Джонсона, Поворознюка та інших, яких також зіграв Великий.

У підписі до відео актор написав: "Всіх православних християн, які підтримують Україну, хочу привітати зі Святом Воскресіння Христова! Хай Бог береже наших захисників і всіх тих, хто наближає нашу Перемогу. Сьогодні невеличка пародія на інтернет-мем "Скоро вже буде Паска" і на черговий музичний шедевр від @MiusliUa, якій зараз співає уся країна".

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