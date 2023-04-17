Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 і посіла третє місце, а кілька місяців тому прямо на концерті впала в оркестрову яму та поламала ребро, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото та розповіла, як за тисячі кілометрів від будинку ходила до церкви святити паску.

Як виявилося, Яна під час великодніх свят перебуває в американському Бостоні, де зараз здобуває освіту. Проте, навіть далеко від дому та близьких артистка знайшла можливість відзначити Великдень в українських традиціях. Так, Jerry Heil показала чарівні кадри на виході з храму, куди прийшла з великоднім кошиком, і зізналася, що зустріла там багато українців.

"Христос воскрес! Сьогодні дякуємо Богу та нашим захисницям та захисникам за те, що ми живі й маємо можливість сьогодні сісти за святковий стіл. За те, що прямо зараз наші герої, замість того, щоб бути поруч зі своїми сім’ями, відстоюють таку можливість для нащадків! Якщо ви зараз змушені бути не вдома.. Це дуже тяжко. Але де б ми зараз не були — навіть далеко від дому — якщо ми сьогодні з українцями, то ми з родиною! Я святкую в Бостоні, так як навчання в ці дні тут не скасовують. Проте на радість, тут в церкві зустріла дуже багато українців, яких, сподіваюся, скоро матиму змогу запросити на благодійний бостонський концерт! Слава Богу та Україні в цей світлий день", - поділилася Шамаєва.

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