Популярна українська співачка Аліна Паш, яка минулого року виграла Національний відбір на Євробачення, але через скандали не поїхала представляти Україну, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами з кліпу та розповіла про пісню, яка стала початком її кар'єри.

Як виявилося, йдеться про пісню Аліни "Бітанга", яка принесла їй популярність. За словами артистки, пісня та кліп вийшли п'ять років тому і багато хто впізнав її саме після цієї композиції. Також Паш наголосила, що завжди мріяла оспівувати рідний край, традиції та українську культуру, і пісня "Бітанга" допомогла втілити цю мрію.

"Бітанзі 5 років! Дякую Вам за мільйони прослуховувань! Зйомки відео і випуск пісні Bitanga стали доленосними для мене. З них почалась та Alina Pash, яку Ви знаєте сьогодні. 5 років тому я палала ідеєю творити про моє рідне, тепле й затишне. Про сиві вершини гір, про палкі серця, про колорит мого рідного краю. Так народилась Bitanga. І потім ще багато-багато файного. Бажання оспівувати своє рідне не зникає, адже ся любить воно мені з кожним днем все міцніше. Певно, що багато з Вас дізнатись про Alina Pash саме з цієї пісні. Так? Пишіть в коментарях", - написала Аліна у підписі до публікації.

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