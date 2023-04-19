Оля Цибульська вирішила поговорити з фанатами. Кума Дзідзьо запропонувала ставити запитання у сторіс Інстаграм.

"Олю, ви з дитинства така чудна у хорошому розумінні цього слова", - запитала фанатка.

"Мамо, люди питають, я з дитинства така чудна?", - адресувала питання Оля мамі.

"З яйцеклітини", - лаконічно відповіла мама, на що Цибульська засміялася.

А після цього зірка розповіла про несподіване знайомство з молодим хлопцем. Зірка поділилася спочатку селфі з ним у ліфті.

"З цим юним хлопцем мені прийшло осяяння", - написала Оля у публікації.

"Я втретє за тиждень знайомлюся з киянином, з киянином, який рухає п'ятою точкою. Я зараз вам розповім, що я маю на увазі. Я коли приїхала до столиці вступати до Києва, то ті люди, які максимально хотіли щось робити, шукали для себе якісь заняття, шукали роботу, були дуже активними – це були завжди, яким ніде було жити, не було що їсти… А це третій за тиждень киянин… Круто… І дуже круто, що багато є талановитої молоді. ?", - сказала Оля йдучи вулицею разом із молодим чоловіком, який знімав її на камеру.

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А ще Politeka повідомляла, що Цибульська порівняла Дзідзьо з іншими артистами, що зникли з поля зору.

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