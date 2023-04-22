Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка також є його концертним директором, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним фото з пасочками та розповіла про свій досвід.
Як видно, на новій фотографії Сніжана знята у домашній обстановці, вона сидить за столом на кухні. Перед камерою вона з'явилася у яскравій рожево-зеленій кофті спортивного стилю на блискавці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі мила посмішка. Перед Сніжаною на столі стоять чарівні паски різних форм, густо вкриті глазур'ю.
У підписі до публікації Бабкіна розповіла: "Моя друга спроба в житті. Відточую майстерність. Ось ці довгі вийшли, як "кирпичик" в Салтівському. Харків".
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
У Києві адвокат чекав на окупантів і допомагав знищувати "HIMARS": залучив колишнього ЗСУшника
Окупанти рвонули в наступ ще на двух напрямках: де зараз тривають бої
"Траса життя" в Бахмуті під загрозою, ситуація погана: "Якщо буде наказ відійти..."
Страшна пожежа спалахнула після нової атаки "шахедів": через чорний дим не видно неба
Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове апетитне фото Сніжани:
"Можемо тільки уявляти, яка вона смачна".
"Круто, повинні бути смачними!"
"Мені вдався рецепт Дарії Цвек".
"Смачність".
"Які красені".
"Дуже красиво і дуже смачно виглядає".
"Краса".
Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.
Як повідомляла Politeka, "Як мед": Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.
Також Politeka писала, що "Постійно щось заважає": Великий з "Квартал 95" показав курйозні моменти під час зйомок його пародій.