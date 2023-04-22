Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка також є його концертним директором, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним фото з пасочками та розповіла про свій досвід.

Як видно, на новій фотографії Сніжана знята у домашній обстановці, вона сидить за столом на кухні. Перед камерою вона з'явилася у яскравій рожево-зеленій кофті спортивного стилю на блискавці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі мила посмішка. Перед Сніжаною на столі стоять чарівні паски різних форм, густо вкриті глазур'ю.

У підписі до публікації Бабкіна розповіла: "Моя друга спроба в житті. Відточую майстерність. Ось ці довгі вийшли, як "кирпичик" в Салтівському. Харків".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове апетитне фото Сніжани:

"Можемо тільки уявляти, яка вона смачна".

"Круто, повинні бути смачними!"

"Мені вдався рецепт Дарії Цвек".

"Смачність".

"Які красені".

"Дуже красиво і дуже смачно виглядає".

"Краса".

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