Лідер колективу Kalush Orchestra Олег Псюк, який разом із гуртом здобув перемогу на торішньому "Євробаченні" в Турині, відповів на звинувачення Іво Бобула у зірковій хворобі.

Про це йдеться у сюжеті ЖВЛ.

Так, у ролику навели слова з інтерв'ю Іво Бобула, який розповів, що, мовляв, хлопці з гурту Kalush Orchestra відмовляються фотографуватися з фанатами та уникають спілкування з ними. За словами зірки естради, народ, як підняв, так і опустить, не треба зазнаватися.

На це Олег Псюк заявив, що нічого в ньому не змінилося, яким він був до популярності, таким і залишився. До того ж вони постійно після сольних концертів виходять до людей поспілкуватися, роздати автографи та сфотографуватися.

"Правда така, що кожен, хто був у нас на концертах, знає, що ми виходимо фотографуватися. Хоча робить так не кожен, а ми робимо. Буває по-різному, буває, що спимо по 2-3 години, буває, що добу не спимо, але ми виходимо. І навіть пацани кажуть: "Блін, давай сьогодні не виходимо". Але я завжди кажу: "Ні, ми повинні вийти". Це правильно, так працює сольний концерт", - відповів Псюк Іво Бобулу.

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