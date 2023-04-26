Відома співачка Джамала зворушила кадрами зі свого весілля та розповіла, що у них із чоловіком річниця.

Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка кілька років тому принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами з особистого архіву та розповіла про річницю шлюбу.

Як виявилося, минуло шість років, як Джамала стала дружиною свого обранця Сеїт-Бекіра Сулейманова. За ці роки артистка та її чоловік народили двох прекрасних синів, тож шанувальники почали бажати парі народити ще й доньку.

На знімках можна побачити щасливі моменти з весілля Джамали, особливо можна розглянути її незвичайну весільну сукню із традиційними кримськотатарськими мотивами. Також артистка показала фото, де крупним планом можна побачити їх із чоловіком обручки.

У підписі до публікації зірка написала: "Sevem. 6 Років". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото зірки, вітаючи і з чоловіком із річницею:

"Вітаю! Нехай разом з вами завжди буде віра, надія і любов, але любов буде найбільша".

"Залишайтеся щасливими".

"Вітаю вас із річницею весілля!".

"Вітаємо! Досі ноги болять, стільки танцювали! Багато літ!"

"Щирі привітання".

"Вітаю! Нехай Всевишній ще подарує вам донечку".

"Вітаю! Бажаю багато щасливих років у коханні та благополуччі".

"Вітаю! Нехай завжди буде кохання".

"Вітаю! Нехай кохання завжди буде поруч".

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