Незважаючи на небезпеки, які вона могла зіткнутися, зірка "Жіночого кварталу" вирішила вирушити на передову.

Актриса Олександра Машлятіна, відома своєю участю у серіалі "Жіночий квартал", розповіла ЖВЛ про свої спроби потрапити на службу до ТРО, про поїздку на першу лінію фронту, щоб відвезти тепловізор своєму братові-військові, і про те, як війна відбилася на її зовнішності. .

Зрештою її брат вступив до лав армії. Незважаючи на небезпеки, які вона могла зіткнутися, Машлятіна вирішила вирушити на передову разом з мамою, щоб забрати брата і передати йому допомогу.

"Я дуже сміялася над діалогом Льоші зі своїми побратимами. Це було приблизно так: "Льоша, до тебе мама приїхала", а він: "Мамо, млинець, у мене тут пацани, я взагалі-то воюю".

Ми приїхали до нього десь о 13:00, сфотографувалися і він почав нас виштовхувати. Ми казали йому: "Не виштовхуй нас, ми ще хочемо побути з тобою, ми до тебе приїхали" - згадує артистка.

Крім цього, актриса розповіла, як війна відбилася на її зовнішньому вигляді, саме тому вона вирішила відрізати своє довге волосся.

Машлятина зазначила, що війна впливає на людей не лише психологічно, а й фізично, і деякі люди змінюють свій зовнішній вигляд, щоб відповідати зміненим обставинам.

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