Українська телеведуча Алла Мазур поділилася своїми відчуттями після ракетної атаки окупантів. Зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де веде блог.
"Умань і Дніпро… знову вибухає мозок від болю. Прицільний ракетний обстріл: є дані, які коригували безпілотники. Прицільний ракетний обстріл російської армії по мирних людях. Вночі, коли всі сплять, і сигнал тривоги могли не почути. Загиблих під завалами під'їзду до Умані знаходять більше.Двох десятирічних дітей не можуть дізнатися.Де їхні батьки - ще не відомо.У Дніпрі разом зі своєю мамою загинула трирічна дівчинка... І - кровожерна реакція російського міноборони. Вони, виявляється, потрапили "точно в ціль", - написала Мазур.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Біль, сум, жах!!! Співчуття рідним, триматися!!!";
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"Як тільки важко на душі, Господи за що? Горіти Вам у пеклі";
"Господи, допоможи людям, допоможи";
"будуть покарані, рано чи пізно розплата буде";
"А ще Українка на Київщині, співчуття рідним та близьким загиблих";
"Знову серце стискається від болю";
"Заплати їм, о Господи, на образ їхніх рук! Дай їм темряву на серце, прокляття Твоє нехай буде на них!
Нагадаємо, зірка "1+1" Мазур зачарувала кадром на тлі квітучих сакур.
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