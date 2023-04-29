Українська телеведуча Алла Мазур поділилася своїми відчуттями після ракетної атаки окупантів. Зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де веде блог.

"Умань і Дніпро… знову вибухає мозок від болю. Прицільний ракетний обстріл: є дані, які коригували безпілотники. Прицільний ракетний обстріл російської армії по мирних людях. Вночі, коли всі сплять, і сигнал тривоги могли не почути. Загиблих під завалами під'їзду до Умані знаходять більше.Двох десятирічних дітей не можуть дізнатися.Де їхні батьки - ще не відомо.У Дніпрі разом зі своєю мамою загинула трирічна дівчинка... І - кровожерна реакція російського міноборони. Вони, виявляється, потрапили "точно в ціль", - написала Мазур.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Біль, сум, жах!!! Співчуття рідним, триматися!!!";

"Як тільки важко на душі, Господи за що? Горіти Вам у пеклі";

"Господи, допоможи людям, допоможи";

"будуть покарані, рано чи пізно розплата буде";

"А ще Українка на Київщині, співчуття рідним та близьким загиблих";

"Знову серце стискається від болю";

"Заплати їм, о Господи, на образ їхніх рук! Дай їм темряву на серце, прокляття Твоє нехай буде на них!

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