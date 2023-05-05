Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео зі свого масштабного концерту у Відні та розповіла, яким він був.

Так, на одному з фото можна побачити, що Світлану знято зі своєю старшою донькою Євангеліною. Перед камерою вона з'явилася в стильній синій сукні, поверх якої накинула пишну білу шубу, її волосся елегантно покладене, а на обличчі яскравий макіяж. Крім того, артистка показала відео та фото зі сцени, а також кадри зі своїми глядачами – як виявилось, зірка зібрала повну залу українців.

У підписі до публікації Лобода розповів: "Відень! До мурашок шкірою. Вчорашній концерт з тих, які залишаються в пам’яті назавжди. Повна зала українців - мій щит і гордість, доньки поруч - моя любов і підтримка. І особлива місія, яку відчував кожен з нас. Хай там що, разом ми продовжуємо творити важливі справи. Бо любов не знає кордонів, а головне - не знає підлості і провокацій. Вчора ми передали першу партію гуманітарної допомоги фонду «Матусі», які опікуються українськими дітками в Відні. А також, завдяки вам - стали ще на крок ближче до відновлення мого рідного Ірпеня. Дякую кожному!".

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