Гурт "The Hardkiss" продовжує радувати благодійними концертами та новими композиціями. Нещодавно солістка гурту Юлія Саніна постала перед глядачами у новій відеороботі на пісню " Festival". У своєму Інстаграмі артистка вирішила розповісти більш детально про те, що вклала в слова композиції.

У кліпі музиканти показали воєнний Київ. Аристка на кадрах ходить вулицями похмурого військового Києва, можна побачити Майдан Незалежності, Пішохідний міст, набережну на Поштовій площі та інші відомі локації столиці.

Юлія Саніна поділилася, що нова пісня "Festival" про диво та мрії. Про магічні небесні сили, що перетворюють вибухи на феєрверки, кулі в дощ, а біль у пісні.

"Ми всі хочемо жити у світі без війни, без агресорів та оккупантів. І відчувати цей світ як великий позитивний фестиваль. Але, на жаль, це лише мрії, дуже далекі від реальності", - додала солістка гурту "The Hardkiss".

У коментарях користувачі мережі відзначали, що це одна з найпотужніших пісень гурту, як за посиланням, так і за кліпом:

"Я навіть розплакалася. Неймовірна пісня з неймовірними словами", "Вже 2 дні на повторі. Бере гордість за те, що це робота українського гурту", "Під час прослуховування були одні мурахи, особливо на соло гітари", "Це одна з самих потужних ваших пісень, від якої захоплення і кому у горлі…".

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