Подруга Макса Барських Миша Романова показала себе та розповіла, чи збирається заміж.

Подруга Макса Барських Міша Романова вирішила поговорити з фанатами у своєму блозі. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму сторіс.

"Задайте мені питання", - написала Романова в блозі.

"Коли заміж?", - Запитав фанат у подруги Барських.

"Коли зірочки складатися на моє ім'я", - відповіла загадково Романова.

"Які поради людям, що заїкуються? Дуже цікаво почути від вас", - запитав ще один фанат подругу Барських.

"Позбутися заїкуватості мені так і не вдалося. Але можна скоригувати. Читайте в голос книги. Все життя я комплексувала, але згодом звикла. Ті люди, які хочуть вас почути - вони почують, навіть з дефектами і допоможуть вам", - відповіла Романова чесно питанням.

"У Німеччині тобі українці дізнаються як співачку?" - запитав ще один фанат у подруги Барських.

"Був один смішний момент. На початку війни я пішла з подругою до гуманітарки, бо виїхала в одному спортивному костюмі. Роюсь собі в їщах... І чую, Мишко Романова. Це ви? Я вас одразу не впізнала", - написала Романова в відповідь на запитання.

Варто зазначити, подруга Макса Барських із початку війни перебуває у Німеччині, куди поїхала. Іноді артистка приїжджає до України, але повертається до сина.

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