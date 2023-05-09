Подруга Макса Барських Міша Романова вирішила поговорити з фанатами у своєму блозі. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму сторіс.
"Задайте мені питання", - написала Романова в блозі.
"Коли заміж?", - Запитав фанат у подруги Барських.
"Коли зірочки складатися на моє ім'я", - відповіла загадково Романова.
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"Які поради людям, що заїкуються? Дуже цікаво почути від вас", - запитав ще один фанат подругу Барських.
"Позбутися заїкуватості мені так і не вдалося. Але можна скоригувати. Читайте в голос книги. Все життя я комплексувала, але згодом звикла. Ті люди, які хочуть вас почути - вони почують, навіть з дефектами і допоможуть вам", - відповіла Романова чесно питанням.
"У Німеччині тобі українці дізнаються як співачку?" - запитав ще один фанат у подруги Барських.
"Був один смішний момент. На початку війни я пішла з подругою до гуманітарки, бо виїхала в одному спортивному костюмі. Роюсь собі в їщах... І чую, Мишко Романова. Це ви? Я вас одразу не впізнала", - написала Романова в відповідь на запитання.
Варто зазначити, подруга Макса Барських із початку війни перебуває у Німеччині, куди поїхала. Іноді артистка приїжджає до України, але повертається до сина.
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