Співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав себе та розповів про проблему. Зірка опублікувала новий сторів в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сергій Лазановський показав себе, демонструючи свій недолік.
"Сиджу собі, все окей. І тут раптом починається ось ця фігня. Щоки так горять, що аж печуть. І шия туди ж. Пи.Си. Такі штуки часто", - написав переможець "Голосу країни" у сторіс.
Варто зазначити, Сергій Лазановський – відомий український співак. Зірка прославився на "Голосі країни", де переміг у команді Наді Дорофєєвої. Після цього за артистом почали стежити десятки тисяч українців в Інстаграмі, де нещодавно звернувся до своєї вчительки.
"З днем народження Надя Дорофєєва. Пам'ятаю той день 21.04.2021. Це було середовище... мав нагоду привітати тебе особисто☺️
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Якби мені сказали в той момент, що колись вітатиму Надю Дорофєєву з дн, то я б посміявся і не повірив би в те. А тепер за честь спілкуватися з тобою. Нехай кожна пісня буде хітом. Міцно обіймаю", - написав Сергій Лазановський і показав фотографію, де позував разом із Надією Дорофєєвою.
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