Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася новиною в соціальній мережі Інстаграм про довгоочікуваний старт зйомок популярного та розважального шоу "Хто зверху". Однак, її постійний колега і ведучий вирішив не брати участь у програмі.

Варто нагадати, у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні безліч розважальних програм на вітчизняному телебаченні було припинено на невизначений термін. Багато проектів так і не було запущено, а склад провідних у багатьох випадках зазнав змін, оскільки зірки пережили серйозні зміни у своєму житті.

Довгий час артисти знаходили недоречним вбиратися, веселитися та використовувати надто відкриті образи на зйомках. Через 1,5 роки Леся Нікітюк знову вирішила вразити ефектними ведучими луками, як колись це робила раніше в кожному сезоні розважального шоу.

Водночас колега ведучої Нікітюк, наприклад, нещодавно заявив, що не планує повертатися до розважальних форматів, оскільки після пережитого ним і побаченого йому складно знайти ресурс для цього.

Проте сама Леся Нікітюк оголосила про появу нового партнера для програми "Хто зверху". Хоча його особистість поки що залишається секретом, глядачі дізнаються про нього ближче до прем'єри нового сезону. Леся поділилася фотографіями на своїй сторінці у Instagram, де демонструє процес вибору вбрання для виходу на сцену.

Більш детально Нікітюк розповіла про свої образи, за якими нудьгували її фанати, чорна сукня з непристойним вирізом, зелена міні-сукня та бежеве вбрання ще незакінчені, проте ведучій вдалося вразити шанувальників різноманітністю.

"Цього сезону готова до будь-яких експериментів. Скажуть вести голою, я тільки за!" - пожартувала Леся Нікітюк.

Також раніше ведуча Нікітюк змогла вразити чином поза зйомками, підібравши дуже вдалий образ для прогулянки.

Популярна ведуча виклала чарівні кадри із прогулянки весняним Києвом.

Як видно, на нових знімках Леся Нікітюк зображена на пішохідному переході, який вона використовувала як подіум.

Останні новини України: "Така жіночна": Міс Україна-Всесвіт Неплях із розкішними кучерями влаштувала фотосесію "під погоду".

Останні новини України: "Його аж пересмикнуло": Еллерт з "Холостячки" розповів про інцидент, як зустрів росіянина в США.

Останні новини України: "Це прекрасно": Катя Павленко з Go-A показала фото з Ліверпуля перед виступом на Євробаченні.