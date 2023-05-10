Вдень 10 травня система "Залізний купол" перехопила щонайменше три ракети, що летіли на Пальмахім, у центрі Ізраїлю, повідомляють місцеві ЗМІ.

Працюють сигнали "Цева адом" у населених пунктах біля кордону Гази. Сирени також були чутні в Явні та Рішон ле-ціоні.

У Тель-Авіві також лунає повітряна тривога

Зазначимо, що цева адом - ізраїльська система оповіщення про падіння ракет (сирена та голосове повідомлення), що дозволяє жителям сховатися в бомбосховищах або іншому захищеному приміщенні.

Повідомляється, що палестинці розпочали обстріл у відповідь на операцію «Щит і Стріла», яку проводить Ізраїль. У ніч на 9 травня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах «Ісламського джихаду» та ліквідував високопоставлених бойовиків у Секторі Газі.

У соцмережах почали з'являтись кадри з місця атак. На небі можна побачити сліди від роботи «Залізного куполу». Люди, які відпочивали на пляжі або за кермом автомобіля, біжать у пошуках укриття.

Video: Sirens activated in Tel Aviv City; Several rockets were fired from Gaza toward Central Israel https://t.co/tQck1Hob6O pic.twitter.com/qdtsf7G38Q — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2023

На одній з волиць сталася пожежа.

За деякими даними, Палестина запустила по Ізраїлю близько 20 ракет.

Нагадаємо, у квітні Ізраїль вже зазнав потужної ракетної атаки.

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