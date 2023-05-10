Вдень 10 травня система "Залізний купол" перехопила щонайменше три ракети, що летіли на Пальмахім, у центрі Ізраїлю, повідомляють місцеві ЗМІ.
Працюють сигнали "Цева адом" у населених пунктах біля кордону Гази. Сирени також були чутні в Явні та Рішон ле-ціоні.
У Тель-Авіві також лунає повітряна тривога
Зазначимо, що цева адом - ізраїльська система оповіщення про падіння ракет (сирена та голосове повідомлення), що дозволяє жителям сховатися в бомбосховищах або іншому захищеному приміщенні.
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Повідомляється, що палестинці розпочали обстріл у відповідь на операцію «Щит і Стріла», яку проводить Ізраїль. У ніч на 9 травня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах «Ісламського джихаду» та ліквідував високопоставлених бойовиків у Секторі Газі.
У соцмережах почали з'являтись кадри з місця атак. На небі можна побачити сліди від роботи «Залізного куполу». Люди, які відпочивали на пляжі або за кермом автомобіля, біжать у пошуках укриття.
На одній з волиць сталася пожежа.
За деякими даними, Палестина запустила по Ізраїлю близько 20 ракет.
Нагадаємо, у квітні Ізраїль вже зазнав потужної ракетної атаки.
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