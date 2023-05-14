Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни багато виступає і перед військовими на фронті та за кордоном з метою зібрати кошти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, нещодавно Святослав Вакарчук знову вирушив у закордонний тур і, як виявилося, зустрів там свій день народження.

У своєму профілі у соцмережі Святослав Вакарчук опублікував щасливо фото з американського Чикаго, де під час туру опинився у свій день народження – 14 травня артист відзначає 48-річчя. На новій фотографії Святослав Вакарчук стоїть на тлі хмарочосів та українського прапора, що майорить на флагштоку поряд. Артист, судячи з широкої щасливої ​​посмішки, перебуває у відмінному настрої.

У підписі до публікації Святослав Вакарчук написав: "Чикаго, 14 Травня, 0 годин 0 хвилин. Разом до Перемоги!" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове фото артиста, вітаючи його з днем ​​народження:

"Вітаю! Нехай збуваються бажання!".

"З Днем народження, Святославе! Дуже рада, що вдалося особисто вручити подарунок! Слава Україні! Дякую Вам за потужний концерт!".

"Вітаю! Дякую за такі емоції з концерту".

"З Днем народження! Дякую за творчість та працю".

"З Днем народження! Міцного здоров'я, мирного неба, творчих успіхів!"

"З Днем народження, Святославе Івановичу! Дякую за всі великі справи, що ви робите! Слава Україні".

"З Днем народження, Святославе! Здоров'я та Миру! А ще хочеться нових пісень про кохання!".

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