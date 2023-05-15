Популярна українська співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом зі своїм колективом стала справжньою зіркою "Євробачення" і прославилася на весь світ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Катя Павленко поділилася відео з виступу Go-A на сцені "Євробачення" у Ліверпулі.

Треба сказати, що зірки "Євробачення" Go-A знову викликали фурор на пісенному конкурсі. Варто зазначити, що цього року концепція виступу гурту трохи змінилася, як і їхні образи. Так, цього разу Катя Павленко вийшла на сцену у розкішній білій сукні, проте зелений елемент був присутній – замість пухнастої шуби мала незвичайну накидку та довгі латексні рукавички.

У підписі до публікації Катя Павленко зізналася, що цього разу по-новому зазвучала і їхня пісня "Шум": "Цього вечора наш SHUM прозвучав у несподіваній колаборації з легендарним хітом @thechemicalbrothers. Як вам така версія? Ми безмежно вдячні кожному, хто був причетний до створення цьогорічного Євробачення у Ліверпулі, пронизаного українським духом. Це був особливий момент і ми щасливі знову відчувати себе частиною неймовірної історії. Дякуємо Великій Британії за щоденну підтримку та прихисток для українців у момент, коли триває боротьба за правду, свободу та нашу ідентичність. Дякуємо нашим Воїнам за те, що ми живі, ми є та виступаємо під своїм жовто-блакитним прапором!".

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