На офіційній сторінці "Дизель Студіо" розмістили рідкісне шкільне фото Вікторії Булітко, на якому вона позує разом зі своїми батьками. Зараз артистка зізнається, що дуже любить свою маму Олену, але в дитинстві майбутня зірка боялася її.

"Мама була суворішою за тата. Уже в дорослому віці я їй про це сказала, що боялася її. Мама, звісно, здивувалася, але таке було. У неї такий погляд, що жодних слів не треба. Тільки подивиться — уже колінця тряслися", — пригадує Вікторія Булітко з "Дизель шоу".

Акторка "Дизель шоу" Булітко розповіла, що під час повномасштабної війни взагалі заново відкрила для себе маму. Коли окупанти били по енергетичній інфраструктурі і в Києві вимикали світло, мама приїхала до артистки, щоб вона не була сама.

"Спочатку в мене не було генератора, і тоді ми щовечора запалювали невелику грубку, сиділи разом, як Шерлок Холмс і доктор Ватсон, розмовляли. Мені так цікаво було слухати маму, її історії, які вже не пам’ятала чи взагалі не знала. Моя родина вміє класно розказувати, краще за мене. Вони всі в мене дуже артистичні, і я безмежно їх люблю", — додала зірка "Дизель шоу".

Раніше Вікторія Булітко розповіла про свого брата. Максим старший за Віку на півтора роки. Як зізналася артистка "Дизель шоу", раніше їх стосунки складалися дуже напружено, але зараз вони зблизилися.

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