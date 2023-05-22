В ніч з 21 на 22 травня росія завдала підступного ракетного удару, внаслідок якого загинули більше 20 людей.

Про гірку дату для поліцейської родини повідомили в Національній поліції України, пише Politeka.net.

«Рік тому в ніч з 21 на 22 травня росія завдала підступного ракетного удару по Запоріжжю. Тієї ночі загинуло 23 бійці Полку спецпризначення «Сафарі» НПУ з багатьох областей України Мужні, сильні, відважні…

На початку повномасштабного вторгнення вони були серед перших добровольців, які прийшли в полк, щоб боронити Україну. Серед загиблих тоді – спецпризначенці підрозділів КОРД, РПОП», - повідомили в поліції.

Серед загиблих були 19 бійців КОРДу з Вінницької, Черкаської, Рівненської, Закарпатської областей та четверо представників поліції особливого призначення - з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей.

«Еліта Національної поліції. Мужні захисники України, спецпризначенці, справжні професіонали своєї справи, які поклали своє життя за волю і незалежність нашої держави у війні з російським агресором», - згадують про трагедію у полку спецпризначення «Сафарі» НПУ.

Раніше повідомлялось, що удари були по місцю тимчасової дислокації бійців, які зупинилися на ночівлю.

"Ситуація була підло організована, спочатку було випущено три ракети по місцю розташуванню бійців. Відповідно, з'їхалися пожежники й почали гасити пожежу, і самі бійці гасили територію, виводили та перевіряли техніку. А через дві години було запущено ще два касетних снаряди, які нанесли нових пошкоджень… " – розповідав рік назад про трагедію депутат Запорізької облради і волонтер Сергій Лишенко.

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Також повідомлялось, що сильні пожежі спалахнули після нової ракетної атаки.

Крім того, Politeka.net писала, що авіабомби вибухнули серед будинків мирних українців.