Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина зізналася, чому не одразу прийшла до ролі матері.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина як відомо, сама виховує свого сина Платона. Ще до його народження вона розлучилася з батьком хлопчика. Після народження сина Мішина поїхала до Києва, щоб збудувати свою кар'єру, тоді як дитина залишилася з бабусею у Севастополі. Коли Платону виповнилося 7 років, Ксенія повністю взяла на себе роль матері, про що знову розповіла в мережі Інстаграм.

«Холостячка» Мішина наголосила, що роль матері є однією із найскладніших, з якими їй довелося зіткнутися. Ксенія стала мамою ще в молодому віці, що різко прискорило її дозрівання та надало їй повну відповідальність за свого сина.

На початку свого шляху матері-одиначки, вона відчувала сильні емоції, такі як почуття жертви та несправедливості. Це викликало в неї невпевненість та сумніви у своїй здатності впоратися з роллю матері. Однак, згодом, Мішина почала усвідомлювати, що ці негативні емоції не приведуть до успіху. Вона почала виявляти рішучість і опір щодо негативних думок:

«Я культивувала у собі невпевненість, бідність. Але поступово ці низькі поняття почали вирощувати у мені незгоду з обраним становищем» - пише Мішина.

Ксенія Мішина наголошує, що ключовим правилом її життя стала дія. Вона зрозуміла, що для досягнення успіху необхідно постійно рухатися вперед. Крок за кроком, вона йде шляхом досягнення своїх цілей і прагне успіху як актриса і мати.

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