Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина сміх своїм жартом, спрямованим на шоумена Володимира Остапчука та його молоду дружину, журналістку Катерину Полтавську.
У ході своєї участі в шоу "Новини мінус першого", Ксенія представила сценку, в якій заявила, що молода дівчина, можливо, уникає квартир з видом на школу, щоб Володимир Остапчук не випадково там не помітив свою наступну кохану.
Жарт був заздалегідь задуманий і частиною гри в рамках програми, де головна мета Ксенії полягала в тому, щоб не викликати сміху у глядачів.
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Деякі шанувальники Володимира та Катерини негативно відреагували на цей жарт і почали висловлювати своє невдоволення у коментарях. Однак Катерина Полтавська швидко заспокоїла своїх фанатів і зазначила, що вона не ображається на Ксенію і розуміє, що це був лише жартівливий момент у рамках шоу.
Жарт Ксенії Мішиної викликав різні реакції, але сама Катерина Полтавська прийняла її з гумором і не прийняла це на свій рахунок.
"Нічого особистого. Я знаю, що це не Ксенія вигадувала цей текст. Більше того, я не ображаюся. Вова теж ходив на це шоу. Просто смішне", - прокоментувала Катя.
«Мишина настільки продуктивно дарує всім свої букети, що вже на відміну від лікарів отримала; Прикольна ідея, жарти, класні ведучі; Це точно один із найкращих випусків. Так тримати; Нехай іде краще за голу фоткається. Це в неї краще виходить. Почуття гумору в неї нульове! - написали також у мережі.
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