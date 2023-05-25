Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина невдало пожартувала на публіку.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина сміх своїм жартом, спрямованим на шоумена Володимира Остапчука та його молоду дружину, журналістку Катерину Полтавську.

У ході своєї участі в шоу "Новини мінус першого", Ксенія представила сценку, в якій заявила, що молода дівчина, можливо, уникає квартир з видом на школу, щоб Володимир Остапчук не випадково там не помітив свою наступну кохану.

Жарт був заздалегідь задуманий і частиною гри в рамках програми, де головна мета Ксенії полягала в тому, щоб не викликати сміху у глядачів.

Деякі шанувальники Володимира та Катерини негативно відреагували на цей жарт і почали висловлювати своє невдоволення у коментарях. Однак Катерина Полтавська швидко заспокоїла своїх фанатів і зазначила, що вона не ображається на Ксенію і розуміє, що це був лише жартівливий момент у рамках шоу.

Жарт Ксенії Мішиної викликав різні реакції, але сама Катерина Полтавська прийняла її з гумором і не прийняла це на свій рахунок.

"Нічого особистого. Я знаю, що це не Ксенія вигадувала цей текст. Більше того, я не ображаюся. Вова теж ходив на це шоу. Просто смішне", - прокоментувала Катя.

«Мишина настільки продуктивно дарує всім свої букети, що вже на відміну від лікарів отримала; Прикольна ідея, жарти, класні ведучі; Це точно один із найкращих випусків. Так тримати; Нехай іде краще за голу фоткається. Це в неї краще виходить. Почуття гумору в неї нульове! - написали також у мережі.

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