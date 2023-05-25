Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина смех своей шуткой, направленной на шоумена Владимира Остапчука и его молодую жену, журналистку Екатерину Полтавскую.

В ходе своего участия в шоу "Новини мінус першого", Ксения представила сценку, в которой заявила, что молодая девушка, возможно, избегает квартир с видом на школу, чтобы Владимир Остапчук не случайно не заметил там свою следующую возлюбленную.

Шутка была заранее задуманной и частью игры в рамках программы, где главная цель Ксении состояла в том, чтобы не вызвать смеха у зрителей.

Некоторые поклонники Владимира и Катерины негативно отреагировали на эту шутку и начали высказывать свое недовольство в комментариях. Однако Екатерина Полтавская быстро успокоила своих фанатов и отметила, что она не обижается на Ксению и понимает, что это был всего лишь шуточный момент в рамках шоу.

Шутка Ксении Мишиной вызвала различные реакции, но сама Екатерина Полтавская приняла ее с юмором и не приняла это на свой счет.

"Ничего личного. Я знаю, что это не Ксения придумывала этот текст. Более того, я не обижаюсь. Вова тоже ходил на это шоу. Просто смешное", — прокомментировала Катя.

«Мишина настолько продуктивно дарит всем свои букеты, что уже отличие от врачей получила; Прикольная идея, жесткие шутки, классные ведущие; Это точно один из лучших выпусков. Так держать; Пусть идет лучше голой фоткается. Это у нее лучше получается. Чувство юмора у нее нулевое!» - написали также в сети.

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