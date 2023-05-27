Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" відзначив співачку Ані Лорак званням "чмоня тижня".

"Я давно не згадував про цю російську артистку, але вона не перестає дивувати. "Голуб міра" знову високо злетів на черговому зашкварі. Днями Лорак оголосила про благодійний збір до Міжнародного дня захисту дітей. Подружка кіркошкі і лазарюшки вирішила підтримати російський фонд, який нібито опікується будинками й інтернатами і дітьми, які постраждали від воєнних дій на Донбасі через українські снаряди. Ні, друзі, вам не почулося. Ані Лорак дійсно публічно підтримала тезу російською пропаганди про 8 років бомбили Донбас", — розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін також наголосив, що Ані Лорак не забула нагадати про своє нещасне дитинство.

"Вона вкотре розповіла, як тяжко було їй, як тяжко проходило її дитинство в школі-інтернаті, а далі цинічно додала, що мріє, аби кожне дитяче серце було зігріте теплом і турботою. Далі цитую: "Давайте допоможемо дітям, яким потрібна наша підтримка". Тобто про російських дітей Лорак хвилюється, а на маленьких українців, які щодня потерпають від російського терору, в принципі, начхати. Хоча що можна чекати від людини, яка називає війну в рідній державі "сталося що сталося" і розповідає, що хтось її вижив з рідної країни", — додав Слава Дьомін.

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