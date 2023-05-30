Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, за минулу добу бойових зіткнень не було зовсім, а ворог продовжує ротаційні заходи.

Так, з «Бахмута» відводять «вагнерівців», а замість них заходять підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецькими підрозділами.

«Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять», – сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Окупанти, яких заводять тепер у «Бахмут», бачать, у якому стані виходять ті, хто вижив у боях.

«По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено», – додав Череватий.

Череватий впевнений, що ватажок «вагнерівців» Пригожин тікає з Бахмута, бо намагається зберегти залишки свого угруповання, а його гучні заяви прикривають "латентну капітуляцію".

За його словами, «Вагнер» йде з Бахмута, бо має проблеми з особовим складом, а не з нестачею снарядів.

Також Череватий висловився щодо підзрозділів "Шторм Z".

Нещодавно більше 50 цих "Шторм Z" втекли, і їх виловлювали всіма можливими силами. Більше місяця спостерігаємо ці підрозділи. Вони не являють собою якусь потужну військову силу", - розповів речник Східного угрупування, зазначивши, що це, по суті, репліка "Вагнера", але менш вдала, бо дуже швидко формували ці підрозділи.

Додамо, нова російська ПВК традиційно складається з ув'язнених. В Україні їх надсилають до регулярних підрозділів військ РФ.

«"Застосовують переважно для так званих "м'ясних штурмів". Тобто завдання саме цих "військовослужбовців", якщо так можна про них сказати – максимально наблизитись до Сил оборони і "закопатися" хоча б на штик лопати. Потім вони ліквідуються, на їх місце приходять наступні", - розповідав про «Штурм Z» військовий ЗСУ, який воює на Сватівському напрямку на Луганщині, Юрій Федоренко

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