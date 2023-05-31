Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який у недавньому інтерв'ю зізнався, що злякався повістки та того, що можуть відправити на фронт без підготовки, у своєму Instagram відповів на запитання шанувальників.

Так, Тарас Цимбалюк опублікував у сторісі свої фотографії та відповів на запитання, які раніше йому поставили українці. Одне з питань стосувалося того, як змінився актор під час війни та чи змінилися його цінності.

На це Тарас Цимбалюк відповів: "Звичайно. Ми всі стали більше відчувати в собі дух авантюризму. Впевненість у завтрашньому дні – це зараз розкіш, бо розуміючи, що відбувається в нашій країні, відчуваєш, що планувати щось тепер менш практичне поняття. Я зрозумів, що певний період був не там, де мав бути, але я однозначно змушений був там побувати, щоб зараз це усвідомити. Я зараз більш справжній".

Також Тарас Цимбалюк отримав питання про нові зйомки та проекти за його участю. На це актор опублікував фото у військовій формі та відповів:

"Так. Один проект відзняли. Ще один у процесі зйомок. Думаю, восени запрем'єрим обидва. Велике спасибі, що чекаєте на нові роботи з моєю участю".

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю "Слава+" Тарас Цимбалюк зізнався, що вже отримав повістку і навіть пройшов медкомісію, тепер чекає на свою чергу. Актор чесно розповів, що повістка його налякала, бо він ніде не служив та не проходив військову кафедру. Проте запевнив, що готовий виконувати свій громадянський обов'язок.

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