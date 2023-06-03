Популярний український шеф-кухар, ресторатор та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті часто ділиться з українцями рецептами страв, напоїв та випічки. Так, цього разу кулінар запропонував шанувальникам приготувати заливний пиріг із полуницею.

Євген Клопотенко зазначає, що першу соковиту полуницю краще їсти свіжою, щоб максимально набратися вітамінів. Однак можна відкривати сезон полуниці та пирогом із цією соковитою ягодою.

"Для цього пирога вибирайте краще тверду полуницю, а не дуже стиглу і м'яку. Твердша краще збереже форму в блюді і віддасть менше вологи в тісто. Заморожену полуницю брати не варто, вона може потекти і взагалі не дасть пирога випектися. Якщо ж зовсім не терпиться і дуже хочеться із замороженою, принаймні обваляйте її в борошні або крохмалі. Також краще брати дрібну полуницю. Тому що ми її не ріжемо, а вставляємо в тісто повністю. Багато маленьких полуниць краще, ніж кілька великих", - ділиться порадами з готування Євген Клопотенко.

Для приготування знадобиться:

3 яйця

350 г борошна

8 г ванільного цукру

150 г цукру

250 г кефіру 2,5%

100 г вершкового масла|мастила| 72,5% (+25 г для змащування форми)

1,5 ч. л. розпушувача

300 г полуниці

щіпка солі

Приготування:

Спершу розігрійте духовку до 180 градусів. Потім дістаньте з холодильника кефір та олію. Міксером або блендером збийте 3 яйця та 150 гр цукру.

Потім розтопіть 100 г вершкового масла|мастила|, додайте|добавляйте| його разом з кефіром кімнатної температури в яйця. Все добре перемішайте.

Далі з'єднуємо борошно, що просіює, з розпушувачем і щіпкою солі, додаємо ванільний цукор. А потім всипте все це в рідку основу з яєць, олії та цукру.

Змастіть форму для запікання вершковим маслом|мастилом| і злегка посипайте борошном. Вилийте тісто у форму. Обріжте хвостики у полуниці і цілими зануріть їх у тісто. Вони мають прямо потонути у ньому.

Випікайте пиріг 50 хвилин|мінути| в розігрітій до 180 духовці. Готовність перевірте, проткнувши зубочисткою у центрі пирога. Якщо вона вийде суха – пиріг готовий. Перед подачею, за бажанням, посипати пиріг цукровою пудрою.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт крем-супу з ароматом коріандру: з приємною ноткою смаку.

Як повідомляла Politeka, І для любителів сиру: "Мастер Шеф" Клопотенко запропонував рецепт дитячого пирога з бананами.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Клопотенко збентежив українців незвичайним рецептом із курки: "А навіщо взагалі...".