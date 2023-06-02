Відома телеведуча Катя Осадча висловила свою емоційну реакцію на атаку по Києву. У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий напад на українську столицю, внаслідок якого загинула одна дитина та дві жінки.

Осадча наголосила, що трагедія у Києві сталася у День захисту дітей. Ведуча висловила свої сумніви щодо існування справедливості у світі.

Також телеведуча опублікувала фотографію зі своїми дітьми. Вона зазначила, що їй складно виразити весь біль та смуток, які вона відчуває. Осадча зізналася, що не знає, якими словами можна втішити батьків, які втратили своїх дітей через дії Росії.

«Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного розлюченого діда…. Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає.

Страшна статистика - за 16 місяців повномасштабної війни загинули 484 дитини. Я не знаю, яких слів підбирати для втіхи батьків, адже таких слів не існує Я не знаю, як висловити свій біль та жаль, адже таких слів не існує» - пише ведуча.

«Маленькі янголятко, напевно цей світ на вас не заслужив ...; Діти гинуть не через одного скаженого діда, а через 140 мільйонів скажених росіян; Кожне покоління українців страждає від росіян, не путін, а росія ворог України, не один скажений дід – причина, а росіяни» – пишуть у мережі.

Також Катя Осадча прокоментувала причетність Ані Лорак до атаки безпілотників у Москві. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Фонд відплати Ані Лорак, якщо це не фото-фейк, то це смішно... але... (На фото дрон збитий сьогодні під москвою). Нова війна та інформаційні баталії. Варіанти навіщо і кому це потрібно".

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