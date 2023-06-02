Відомий хореограф та зірка шоу «Танці зі зірками» Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, опинився у лікарні.

Дмитро Дікусар, український хореограф та учасник проекту "Танці із зірками", який також служить у складі Збройних Сил України, опинився у шпиталі. Про це мало хто знав, адже й близький друг Дікусара дізнався про це не одразу. Про це повідомив колега з танців Дмитра - Женя Кіт.

У програмі "Слава+" Кіт розповів, що вони підтримують зв'язок та часто спілкуються. За словами Євгена, нещодавно Дмитро провів деякий час у лікарні і він пояснив причину:

«Спілкуємось, ми листуємося. Нещодавно я написав йому, як у нього справи питав. Виявилось, що він був у лікарні. У нього була дуже серйозна ангіна, і він пролежав на лікарняному. - Розповів Євген Кіт.

Хореограф також поділився, що він часто запитує у Дмитра, як він почувається і чи потребує він чогось на передовій. Євген згадав і те, що Дмитро раніше зізнавався, що йому страшно на фронті, особливо на початку своєї служби.

Запитував, як у інших справи теж. Дмитро сказав, що це дуже лякає. Більшість хлопців, з якими він прийшов на фронт, уже нема з нами.

Раніше ми писали, Дмитро Дікусар, танцюрист, який після початку повномасштабного вторгнення Росії сміливо став на захист батьківщини, вперше з середини жовтня зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram.

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