Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який відкрито підтримав Україну на відміну від колишньої дружини, не став сумувати і майже відразу після розлучення закрутив новий роман. Коханою туркою стала українська візажистка Лілія. А тепер Мурат Налчаджіоглу порадував шанувальників новиною про те, що зіграв весілля зі своєю обраницею Лілею.

У своїх Instagram-сторіс колишній чоловік запроданки Лорак виклав десятки фотографій та відео з весілля та з привітаннями від шанувальників. Судячи з геолокації у сторіс, весільна церемонія та банкет проходили у розкішній заміській резиденції у Конча-Заспі під Києвом, а привітати молодят прийшли рідні, близькі друзі та колеги.

У своїй промові під час церемонії Мурат Налчаджіоглу подякував близьким і своїй обраниці Лілі, якій кілька разів поспіль щиро освідчився. Судячи з кадрів, наречена була на сьомому небі від щастя і радо приймала привітання з весіллям.

Варто зазначити, що співачка-зрадниця Ані Лорак після розлучення з Муратом Налчаджіоглу довгий час приховувала своє життя. Однак у лютому до Дня закоханих Лорак засвітила свого обранця-іноземця та фітнес-тренера Ісаака Віджраку.

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