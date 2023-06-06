Нещасний випадок стався в момент емоційного виступу, коли гурт виконував одну з популярних пісень.

На концерті гурту Quest Pistols у нічному клубі в Молдові сталася подія, яка вразила глядачів. Під час виконання пісні "Я твій наркотик" фронтмен колективу Антон Савлепов невдало впав зі сцени, головою вниз.

Цей нещасний випадок стався в момент емоційного виступу, коли гурт виконував свою пісню українською мовою. Савлепов, стоячи на коліні біля краю сцени під час приспіву, втратив рівновагу і швидко впав.

Шанувальники, які були поруч зі сценою, моментально відреагували, намагаючись допомогти і запобігти серйозним травмам. Охоронці та інші члени групи теж миттєво прийшли на допомогу Савлєпову.

Попри інцидент сам артист не висловився з цього приводу. Відео з його падінням було поширене місцевими молдавськими виданнями, які зазначили, що після пригоди Савлепов зміг піднятися на ноги та продовжити виступ, незважаючи на можливі болі та потрясіння.

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