Доктор Євген Комаровський вирішив розповісти про печію. Фахівець випустив нове відео на своєму ютуб-каналі.

"Лікування печії передбачає використання трьох груп препаратів і всі вони надзвичайно ефективні. Тобто, ще раз, фармакологічно полегшити печію - жодних проблем. Не дивно, що дуже часто наголошують саме на ліках, забуваючи про те, що є немедикаментозні профілактики печії. Зрештою, якщо у вас печія раз на тиждень, то не потрібно починати ковтати пігулки, треба просто знати, що можна зробити, крім ліків", - розповів доктор Євген Комаровський.

Фахівець розповів, що можна за допомогою простих порад зробити так, щоб не було печії. Усього чотири правила, які дозволять позбутися дискомфорту, на думку доктора Євгена Комаровського.

"Отже, що окрім ліків: не лягати відразу після їжі - раз, не їсти щільно перед сном, підняти узголів'я ліжка, тобто подушку, вище, подушку під матрац, додаткову - три, і чотири - не використовувати тугий одяг, який здавлює область живота. І до речі, особливо це стосується ременів. Тобто, якщо у вас регулярно, раз на тиждень, печія, постарайтеся замість ременя, що здавлюють живіт, використовувати підтяжки", - додав доктор Євген Комаровський.

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