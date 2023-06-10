Співачка Аліна Гросу показала, як провела свій день народження. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Звичайно, цього року я не святкувала день народження... Настрій після новин не до святкування, але мій маленький подаруночок прилетів до мене. І я провела цей день із молодшим братиком. Він став серйознішим, наші дітки зараз швидко дорослішають", - написала Аліна Гросу у публікації.

Варто відзначити, що Аліна Гросу - відома українська співачка, яка прославилася ще в дитинстві. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Гросу та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про свої плани на пісню "Грозами".

"До речі.. із самого початку, я планувала якийсь цікавий кліп на пісню «Грозами», але потім зрозуміла, що зараз не час витрачати на це гроші, пізніше зробимо роботу з історією, як і раніше, але вже на якусь нову пісню, коли це буде більш актуально. А ось над Грозами працювало лише дві людини, я і оператор, разом обирали локації, він знімав, а я монтувала, все знято на айфон... і навіть не на новий", - написала Аліна Гросу.

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