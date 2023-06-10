Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, зірка "Танців зі зірками", показала, що сталося в Одесі після підриву на Каховській ГЕС.

Зірка "Танців зі зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася кадрами з Одеси, показавши результати вибуху Каховської ГЕС. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Так виглядає морський берег на Одещині. Море перетворюється на сміттєзвалище та цвинтар тварин. Починається мор риб. Держприкордонслужба", - заявлено було в публікації зірки "Танців зі зірками" Іванни Онуфрійчук.

"Стільки горя наробили ці кати. Страждають люди, тварини, природа. У морі плавають будинки, чиєсь життя. Це все не вкладається в голові", - зазначила зірка "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук.

А до цього знаменитість розкритикова міжнародні організації через трагедію на Херсонщині. Зірка "Танців зі зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася трепетним постом у своєму Інстаграмі.

"Поки світ та впливові міжнародні організації висловлюють свої співчуття та глибоке занепокоєння, українці виживають у всіх сенсах цього слова. Ці дні надзвичайно складні та шокуючі для всіх, у кого не черствіє серце. Від новин розривається все всередині", - написала зірка "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук.

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