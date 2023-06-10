Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, звезда "Танців з зірками", показала, что произошло в Одессе после подрыва на Каховской ГЭС.

Звезда "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук поделилась кадрами из Одессы, показав результаты взрыва Каховской ГЭС. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Так выглядит морской берег на Одесчине. Море превращается на мусорную свалку и кладбище животных. Начинается мор рыб. Госпогранслужба", - заявлено было в публикации звезды "Танців з зірками" Иванны Онуфрийчук.

"Столько горя наделали эти палачи. Страдают люди, животные, природа. В море плавают дома, чья-то жизнь. Это все не вкладается в голове", - отметила звезда "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук.

А до этого знаменитость раскритикова международные организации из-за трагедии на Херсонщине. Звезда "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук поделилась трепетным постом в своем Инстаграм.

"Пока мир и влиятельные международные организации выражают свои соболезнования и глубокую обеспокоенность, украинцы выживают во всех смыслах этого слова. Эти дни чрезвычайно сложны и шокирующие для всех, у кого не черствеет сердце. От новостей разрывается все внутри", - написала звезда "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук.

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