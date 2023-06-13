Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка була ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Юлія Саніна виклала фрагмент нового кліпу, який зняли на дуетну композицію "Мрійники" разом із зірками Євробачення – гуртом TVORCHI.

Треба сказати, що раніше шанувальники неодноразово просили, щоб Юлія Саніна зі своїм гуртом The Hardkiss зробили фіт із TVORCHI. Схоже, артисти вирішили поєднати сили та порадувати українців спільною композицією.

На відео, яке показала Юлія Саніна, можна побачити не лише хлопців із TVORCHI та її саму, а ще й чоловіка співачки Валерія Бебка, який є музикантом The Hardkiss.

У підписі до публікації Юлія Саніна написала: "Прем'єра! Кліп "Мрійники" вже на YouTube! Тим, хто відчайдушно вірить у світле, сильним та сміливим випала доля об'єднатися та створювати нове майбутнє".

Шанувальники не пройшли повз і ту ж таки почали коментувати нове відео артистки:

"Який кайф!".

"Це кайф. Як я вас обожнюю! Енергія приголомшлива".

"Гарно, і в стилі The Hardkiss".

"Ого, яка несподівана колаборація, круто".

"Дві мої улюблені гурти об'єдналися і створили диво. Дякую за кайф".

"Дует вдався на всі 999%. Круто, Юля, ви неймовірні".

"Клас! Пісня двох моїх улюблених українських гуртів".

"Як гармонують тембри голосів!"

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатоліч показав несподівані кадри з інтерв'ю з Будановим: "Моя найкраща робота".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос із "Танців зі зірками" розлютила українців різкою поведінкою на тлі трагедії: "Ну так, дуже розумно".

Також Politeka писала, що "Буде смачно та красиво": "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з листкового тіста.