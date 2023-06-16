В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ-2023), який під час повномасштабної війни замінив ЗНО.

Основна сесія НМТ-2023 триватиме до 23 червня. Додаткова сесія проводитиметься з 11 по 24 липня. Тестування триває 180 хвилин. Обов'язкові предмети — українська мова та математика. Третій предмет НМТ-2023 на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика або хімія.

"Минулого року тестування тривало дві години, тепер це 3 години, але й завдань більше. Тобто минулого року ми мали ту проблему, що найкращі вступники не мали де продемонструвати свої навчальні досягнення, тому що тести були дещо закороткі", — заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Очільниця УЦОЯО також відповіла на зауваження про те, що пробний варіант НМТ-2023 легший за основний.

"Ідея демонстраційного варіанту тесту — показати приблизно складність, показати те, як буде структуровано тест, як потрібно переходити від завдання до завдання тощо. Але самі завдання інакші. Учасник, який навчився лише додавати дроби, умовно, — це не той вступник, який потрібний нам. Нам потрібний вступник, який може різні операції робити", — наголосила Вакуленко.

Пороговий бал НМТ-2023 для вступу на бюджет 130 балів для більшості спеціальностей. Не треба складати національний мультиппредметний тест абітурієнтам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, тим, що не планують вступати до ЗВО, і вступникам на окремі спеціальності.

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