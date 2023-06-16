Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес презентував новий кліп "Чуєш". Зірка поділився радістю у своєму Інстаграмі, де публікує свою творчість та особисті кадри.

"Я безмежно вдячний знайомству з Юлею, режисером цього кліпу. Метч з перших секунд. Команда, що зібралася навколо неї - неймовірні профі! Дякую всім друзям, знайомих хто відгукнувся і знімався разом зі мною. До речі, Батько Ігнатій, ви - топ!) Даша, хоч ти і 300 тисяч разів переживала, ти неймовірна як у житті, так і в кліпі. Люблю", - написав екс-чоловік Наді Дорофєєвій Володимир Дантес.

"Як я задовбався у тому костюмі", - написав у коментарях Олексій Дурнєв.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це шедевр! Прокайфувала від кожного кадру. Дорофєєва - раунд",

"Вау вау і ще раз вау! Зроблено колосальну роботу) трек слід у плей-лист відразу. Вова, ви молодець",

"Це просто розрив! Посмішка на обличчі))) Даша просто ТОП !!! Вова, любимо тебе! Чекаємо ще і ще!",

"Володимире, ви дуже шалений, артистичний, гарний пан! Пісня супер! Відео динамічне! Вибачте за дещо експресивний зворотний зв'язок",

"Просто в серце з перших нот!!! Нарешті дочекалися!!! Дякую!!!".

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