Доктор Євген Комаровський розповів про хронічний тонзиліт. Фахівець поділився своїми порадами в Інстаграмі, де дає лайфхакі.

"Хронічний тонзиліт - це те, що звучить у вашій родині постійно. Перестаньте жерти тоннами ліків. Не треба ходити на промивання мигдаликів, на уколи в мигдалики, будь-які ультрафіолети на мигдалики, не треба лікувати це антибіотиками. Якщо це проблема, яка потребує три-чотири -п'ять разів на рік лікування, завжди у такій ситуації показано видалення мигдаликів, плюс оптимізація параметрів повітря, плюс вплив холоду на горло", - розповів доктор Комаровський.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Якось років 10 тому бачила у передачі як Євген Олегович годував дітей морозивом і рекомендував робити це регулярно. Гартувати горло так би мовити. У старшого сина постійно був тонзиліт. Так за рекомендацією диво лікаря і вилікувалися ми морозивом",

"У мене був хронічний тонзиліт 2 рази на місяць щомісяця... ходила по лікарях, просила вилікувати, нічого не допомагало. І так з дитинства до 25 років (не переросло ніяк). Поки я не зробила кріоаплікацію це азотом -100 градусів приживаються гланди і вони обморожуються",

"У мене він, але хворію з горлом рідко-може раз-два на рік. А от у серці стала регургітація аортальна. Може від нього?"

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