Українська співачка Світлана Лобода потрапила у незручну ситацію через свої висловлювання у Харкові на зустрічі з людьми.
Після того, як її концерт у Києві було скасовано, співачка Світлана Лобода вирішила відвідати східну частину України та викликала невдоволення своєю поведінкою у Харкові. Там вона зіткнулася з дівчиною, яка проводила одиночний пікет із плакатом "Харків без Лободи".
Світлана Лобода виявила небажання поважати особистий простір і спробувала обійняти активістку, гладячи їй волосся.
Потім вона запитала: "Моя хороша... Хто тобі заплатив?.. Навіщо ти це робиш? Є люди завербовані, бачите?"
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Поведінка співачки викликала обурення та негативну реакцію з боку користувачів, які швидко поширили відео із цим інцидентом у соціальних мережах.
Багато хто висловив захоплення стриманістю та силою позиції дівчини-активістки, а також засудив вчинки Світлани Лободи, яка, здається, не виявляла інтересу до подій, що відбувалися в Україні з 2014 року, і щиро вважає, що проти її виступів можуть виступати лише "завербовані" люди , які отримують за це гроші.
«У людини своя позиція, у нас демократія начебто, хай себе стоїть із плакатом. Дівчинка веде нормально, не агресивно. Мені особисто на Лободу було все одно, а коли побачила це фууу прямо, лізе прямо в обличчя до дівчинки, з тупим питанням »- висловлюються в мережі.
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