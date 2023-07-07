Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову знову зросла.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, кількість жертв зросла до дев’яти. Ще 42 людини отримали поранення.

«Серед поранених – три дитини. Рятувально-пошукові роботи тривають», - повідомили в МВС.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 липня стало відомо, що під завалами рятувальники знайшли тіло сьомої жертви ракетного удару, жінки.

Додамо, серед п’яти загиблих у Львові – 32-річна Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова. Вони перебували у квартирі, коли в будинок влучив "Калібр".

Дівчина працювала на "Укрпошті", а також дописувала на медіаресурс "Varta1".

Нагадаємо, уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт.

Під удар потрапила Львівщина.

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - розповідали в Повітряних силах ЗС України.

Захисникам українського неба вдалося знищити сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

"На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів", - констатували в Повітряних Силах.

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