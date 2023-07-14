Близько 20 років тому на початку 2000-х років співачка Юлія Рай була справжньою зіркою українського шоу-бізнесу. Головним хітом у кар'єрі дівчини була пісня "Двічі в одну річку", яку пізніше почала виконувати інша артистка. Зараз Юлія Рай, як виявилося, мешкає в Австралії, а її діяльність ніяк не пов'язана з музикою.

Про все це Юлія Рай розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну у ютуб-шоу "Слава+".

Як виявилося, свого часу, чи не на піку популярності, співачка вийшла заміж і поїхала за чоловіком до Австралії і вже почала будувати своє життя. Зрештою, через кілька років з чоловіком Юлія Рай розлучилася, але повертатися в Україну вже не захотіла. Тепер вона працює у соціальній службі, має тривалі стосунки, але заміж знову не вийшла, вони мешкають у цивільному шлюбі.

На питання про творчість та нові пісні Юлія Рай стримано відповіла: "Я сама не знаю. Можливо я ще напишу хорошу пісню А може і більше А можливо і ні Але і в будь-якому випадку і так і так я щаслива".

Щодо хіта "Двічі в одну річку", Юлія Рай розповіла, що її пісню почала виконувати інша співачка Юлія Думанська. При цьому питання авторських прав не було узгоджено спочатку, і, схоже, ця історія тягнеться досі.

"Я не можу сказати, що я бачу порядність у вчинках або респект до авторського права в цій поведінці. У мене є питання, які ще має там закрити, і це неприємно. Це неприємно, тому що інші люди так само просто беруть пісню записують, а потім розбираються, що до чого. Але так не можна робити. Ну ти ж спочатку, напевно, маєш звернутися, все узгодити, попросити, домовитися, а не після всього вже", - розповіла Юлія Рай і додала, що їй заплатили крихітну компенсацію, близько тисячі доларів.

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