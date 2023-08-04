Сили оборони України активізували удари по військових об'єктах росіян у Криму, незабаром логістику буде перервано і окупанти не зможуть постачати своє угруповання на півдні.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів військовий експерт Михайло Притула.

За його словами, на південному напрямку, на півдні Запорізької області, українські війська ретельно знищують склади з боєкомплектом, знищують шляхи постачання окупантів їхнього угруповання на півдні. Те саме відбувається в Криму, куди ВСУ б'є по військових складах та військових базах росіян.

"Збройні сили України досить ретельно відпрацьовують, зачищають цю територію від наявності великих складів із озброєнням росіян. Ми говоримо щодня, бачимо прильоти по складах армійського рівня. Тобто це склади, які мають забезпечувати кілька тижнів війська окупантів. Ось вони нині знищуються, відновити їх швидко вони не зможуть. Все це потроху знищується, наші вороги не зможуть відновити ці склади та цю систему постачання, яку вони будували майже рік", – каже Михайло Притула.

Як вважає експерт, сам Крим опиниться в ситуації такого есклава, коли не зможуть війська, які перебувають у Криму, отримувати постачання ні сухопутним коридором, ні через Керченський міст, ні поромними переправами.

"Це буде найближчим часом, я думаю. І таким чином, власне ті, хто опинився в Криму, вони будуть просто відмобілізовані, їх кинуть у траншеї, які на них вже чекають. Ось що відбувається. І коли наші вийдуть до Молочного лиману – це на півдні Запорізької області – тоді станеться досить цікавий процес "исхода из Крыма". Там усім стане зрозуміло, що треба тікати, але тікати вже буде майже неможливо. І там буде досить цікава ситуація у Криму, коли почнеться паніка і вони там панічно тікатимуть", - каже експерт.

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