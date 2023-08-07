Пасажирський поїзд зійшов із рейок на півдні Пакистану, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.
В результаті катастрофа загинули щонайменше 30 людей, понад сто постраждали.
Крах поїзда стався в районі Навабшах у південній провінції Сінд. З рейок злетіла більшість вагонів із 17-ти.
У Мережі вже з'явилися страшні кадри з місця катастрофи. Рятувальники продовжують шукати серед покручених уламків тих, хто вижив.
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«Наші думки і молитви звернені до тих, хто постраждав внаслідок цієї руйнівної аварії»,
«Аварії на залізничній системі Пакистану, що старіє, на жаль, не рідкість»,
«Наші молитви з Пакистаном»,
"Мої співчуття та молитви",
"Дуже шкода, що це трапилося з вами, з усіма сім'ями, які сьогодні втратили близьких. Мені шкода", - коментують користувачі Twitter страшну катастрофу на залізниці.
Зазначимо, значні частини дорожньої (національні автодороги) та залізничної мережі були побудовані до 1947 року під час перебування території Пакистану у складі Британської Індії.
Загальна довжина залізничних колій становить 7789 кілометрів (2014), з яких 7477 кілометрів прокладено широкою колією (167,6 сантиметрів) та 293 кілометри — електрифіковані колії.
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Крім того, Politeka повідомляла, що нетверезий водій вантажівки збив захисника з тероборони.