Трагічна аварія поїзда сталася, коли у вагонах знаходилися сотні пасажирів.

Пасажирський поїзд зійшов із рейок на півдні Пакистану, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

В результаті катастрофа загинули щонайменше 30 людей, понад сто постраждали.

Крах поїзда стався в районі Навабшах у південній провінції Сінд. З рейок злетіла більшість вагонів із 17-ти.

У Мережі вже з'явилися страшні кадри з місця катастрофи. Рятувальники продовжують шукати серед покручених уламків тих, хто вижив.

«Наші думки і молитви звернені до тих, хто постраждав внаслідок цієї руйнівної аварії»,

«Аварії на залізничній системі Пакистану, що старіє, на жаль, не рідкість»,

«Наші молитви з Пакистаном»,

"Мої співчуття та молитви",

"Дуже шкода, що це трапилося з вами, з усіма сім'ями, які сьогодні втратили близьких. Мені шкода", - коментують користувачі Twitter страшну катастрофу на залізниці.

Зазначимо, значні частини дорожньої (національні автодороги) та залізничної мережі були побудовані до 1947 року під час перебування території Пакистану у складі Британської Індії.

Загальна довжина залізничних колій становить 7789 кілометрів (2014), з яких 7477 кілометрів прокладено широкою колією (167,6 сантиметрів) та 293 кілометри — електрифіковані колії.

Останні новини України:

Нагадаємо, трагедія сталася на пляжі під Одесою, де шмат грунту впав на людей.

Також повідомлялося, що українка із сім'єю опинилася в епіцентрі природної катастрофи в Грузії.

Крім того, Politeka повідомляла, що нетверезий водій вантажівки збив захисника з тероборони.