У найбільшую катівні на Харківщині росіяни звозили з навколишніх населених пунктів патріотично налаштованих цивільних людей, які відмовлялися співпрацювати з окупантами, пише Politeka.net з посиланням на Національну поліцію України.
Людей тримали тут по кілька місяців, а інколи більше пів року. На стінах катівні нещасні відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі.
Переживши жахи катування, ув’язненні видряпували на стінах ікони та слова молитви.
Серед бранців російських загарбників були й літні люди. Катували людей нещадно - застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями, виривали нігті.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
"Трупи не забирають": боєць ЗСУ розповів про пекло на Куп’янському напрямку
Моторошна ДТП у центрі Києва, автівки розірвало на шмаття: "Йшли на зліт"
"Я боюсь!": Приходько відмовилася виступати перед українськими військовими, деталі
"Нікому буде обороняти": з'явилися важливі новини з району Бахмута, просування ЗСУ спинилося
Так окупанти намагалися вибити зі своїх полонених інформацію про громадян, які виступали проти російських загарбників.
Серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення рф навчались у медичному коледжі у Куп’янську.
«Рятуючись від окупації, у березні 2022 року вони пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові», - розповіли в поліції обставини потрапляння в полон іноземців.
Їх, як і інших, піддавали фізичному та психологічному насильству.
І от стало відомо, що слідчі Нацполіції оголосили підозру бойовику «лнр», який піддавав тортурам людей у цій найбільшій катівні на Харківщині.
«Під час тимчасової окупації російськими загарбниками міста Вовчанськ учасник терористичної організації разом з військовими рф в приміщенні місцевого агрегатного заводу облаштував «в’язницю», - розповіли в Нацполіції.
За свідченнями очевидців, в найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей.
За вчинення вказаного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Розслідування триває, поліцейські збираються докази причетності інших осіб до вчинення цих воєнних злочинів.
Останні новини України:
Розкрито важкі наслідки нової масштабної атаки "Шахедів".
ЗСУ вибили окупантів з важливого населеного пункту.