Тут нещасних людей тримали по кілька місяців, дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року.

У найбільшую катівні на Харківщині росіяни звозили з навколишніх населених пунктів патріотично налаштованих цивільних людей, які відмовлялися співпрацювати з окупантами, пише Politeka.net з посиланням на Національну поліцію України.

Людей тримали тут по кілька місяців, а інколи більше пів року. На стінах катівні нещасні відмічали дні, тижні та місяці перебування в неволі.

Переживши жахи катування, ув’язненні видряпували на стінах ікони та слова молитви.

Серед бранців російських загарбників були й літні люди. Катували людей нещадно - застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями, виривали нігті.

Так окупанти намагалися вибити зі своїх полонених інформацію про громадян, які виступали проти російських загарбників.

Серед тих, хто постраждав від звірств російських воєнних злочинців, були й семеро громадян Шрі-Ланки, які до початку повномасштабного вторгнення рф навчались у медичному коледжі у Куп’янську.

«Рятуючись від окупації, у березні 2022 року вони пішли до Харкова, проте по дорозі їх затримали російські військові», - розповіли в поліції обставини потрапляння в полон іноземців.

Їх, як і інших, піддавали фізичному та психологічному насильству.

І от стало відомо, що слідчі Нацполіції оголосили підозру бойовику «лнр», який піддавав тортурам людей у цій найбільшій катівні на Харківщині.

«Під час тимчасової окупації російськими загарбниками міста Вовчанськ учасник терористичної організації разом з військовими рф в приміщенні місцевого агрегатного заводу облаштував «в’язницю», - розповіли в Нацполіції.

За свідченнями очевидців, в найбільшій з виявлених на деокупованих територіях катівні зазнали фізичних та психологічних знущань та каліцтв понад 500 людей.

За вчинення вказаного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, поліцейські збираються докази причетності інших осіб до вчинення цих воєнних злочинів.

Останні новини України:

Розкрито важкі наслідки нової масштабної атаки "Шахедів".

ЗСУ вибили окупантів з важливого населеного пункту.

Також повідомлялось про головну перевагу ЗСУ у цій війні.