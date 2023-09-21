Ворог здійснив масовану ракетну атаку, під удар потрапили енергетична і цивільна інфтраструктура.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в Харкові травмовано трьох мирних жителів.

«За даними слідства, 21 вересня приблизно о 5:50 російські військові атакували м. Харків ракетами. Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі м. Харкова», - розповіли в прокуратурі.

Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Також стало відомо про влучання на Рівненщені – ворог поцілив в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.

"Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території. Без людських жертв", - повідомив очільник ОВА Віталій Коваль

Частина Рівненського району без електроенергії.

Тим часом у Черкасах кількість постраждалих зросла до 10 чоловік

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, раніше очільник області Ігор Табурець повідомив, що уламки ракети впали на готель у центрі міста. В будівлі на той час могли перебувати 23 людини.

Також стали відомі нові подробиці щодо наслідків ракетної атаки на Київ.

Зазначається, що над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.

Дарницький р-н:

- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;

- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;

- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці.

Шевченківський р-н:

- пошкоджено газову трубу без загоряння;

- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;

пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.

Крім того, стало відомо про трьох постраждалих у Київській області.

Як розповіли в Повітряних силах Росія атакувала Україну десятками ракет з різних напрямків.

"Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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