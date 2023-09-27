У Росії сталося одразу кілька великих пожеж, у соцмережах публікую кадри з місць.

Так, в центрі Єйська горить будівля «Сбєрбанку», пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вогонь поширився на покрівлі на площі 200 квадратних метрів. Судячи з опублікованих кадрів, руйнування внаслідок пожежі будуть масштабними.

Тим часом у Башкирії палає склад «Ішимбайського спеціалізованого хімічного заводу каталізаторів». Як пишуть ЗМІ, ймовірно, це склад із хімречовинами.

На місці вогняного НП спостерігається сильне задимлення. На місце пожежі направлено пересувну лабораторію хіміко-радіометричного центру держкомітету Башкирії з НП.

Додамо, що раніше сильна пожежа була помічена в Підмосков'ї в районі в районі аеродрому "Чкаловський".

У місцевих пабликах повідомляли про кілька вибухів, які нібито чули перед початком пожежі. Зазначимо, що, крім аеродрому, в тому районі знаходиться також одна з військових частин росіян.

У російських ЗМІ пізніше з'явилася інформація, що у Щьолково нібито горів двоповерховий будинок.

Зазначимо, Ішимбайський спеціалізований хімічний завод каталізаторів» (ІСГЗК) - найбільше в Росії підприємство з виробництва синтетичних цеолітів та адсорбентів. Випускає широкий спектр каталізаторів для гідрогенізаційних процесів отримання високоекологічних палив.

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Також нагадаємо, що від житлових будинків після нових атак залишилася лише купа каміння.

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