Можливо, доведеться вводити режим НС, адже одного карантину мало, щоб убезпечити населення України від коронавіруса

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український журналіст і телеведучий Олесь Доній для Politeka on-line. Крім того, він зазначив, що карантин не знищить коронавірус, а лише вбереже багатьох українців від нього, але не врятує всіх (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, в критичний момент влада будь-якої країни повинна займатися соціальними питаннями з населенням. Наприклад, сюди може входити доставка їжі для пенсіонерів, організація людей, які не дотримуються норм і правил карантину, а це може лише розширити зараження коронавірусом.

"Крім того, влада України повинна розробити систему управління на час карантину, щоб захистити незахищені верстви населення. Зараз введені карантинні заходи, які необхідні за пандемії коронавіруса. Але не варто забувати, що такі заходи не знищать коронавірус повністю, вони лише утримають масове зараження населення і зможуть зберегти життя багатьом українцям", - попередив журналіст.

Він також додав, що влада може і повинна зробити якісь дії, щоб не дати коронавірусу поширитися по країні. Але якщо не проводити тестування і не відстежувати ланцюжка зараження, то сама ідея карантину може не спрацювати та доведеться ввести режим НС.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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