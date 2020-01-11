Ірану не має зійти з рук це злочин

Офіційний Тегеран знав справжню причину аварії українського Боїнга і протягом трьох днів брехав Києву

Про це у своєму Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, передає Politeka.net.

За його словами, сьогодні, 11 січня, Тегеран повинен був надати записи з другого "чорного ящика" і дані радіолокаторів системи управління рухом, на яких би була зафіксована ракетна атака.

"Божевільні релігійні фанатики отримали ракети від Путіна і вбили цими ракетами 176 осіб, у тому числі своїх громадян, в небі над столицею. Збили величезний тихохідний цивільний лайнер, уявляючи, що відображають американський наліт і стріляють з американського винищувача... Україна, звичайно, тепер зобов'язана спільно з іншими потерпілими країнами ініціювати засідання Ради національної безпеки ООН. Україна повинна створити міжнародну слідчу комісію з розслідування злочинної атаки на український літак. Ми повинні отримати максимальну інформацію від іранської влади про причини нападу. Необхідно визначити і назвати відповідальних осіб", - не сумнівається Бутусов.

Журналіст також заявив, що на сьогоднішній день відомі прізвища тих злочинців, на чиїх руках кров загиблих пасажирів українського Боїнга.

"Наказ на проведення операції проти американських військових баз віддав Верховний головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції, верховний Ірану аятолла Алі Хаменеї. Застосуванням військ безпосередньо командував командувач КВІР бригадний генерал Хоссейн Саламі. Наказ на бойове застосування зенітно-ракетних комплексів "Тор-М1" віддав командувач Аерокосмічними силами КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджізаде", - озвучив він імена військових злочинців.

За словами Бутусова, Україна повинна дати Ірану урок, оскільки знищення Боїнга не можна спускати з рук.

Журналіст стверджує, що в рамках розслідування також необхідно вивчити можливу причетність ЗС РФ до знищення українського літака.

"Ми повинні дати жорстку оцінку релігійним фанатикам, які це вчинили. Потрібна скоординована та системна інформаційна та політична кампанія, просування наших інтересів і наших варіантів рішень на міжнародному рівні. Також треба вимагати притягнення до відповідальності тих офіційних осіб Ірану, які навмисно брехали про "технічні неполадки" і про те, що "літак розвернувся на зворотний курс". Без сумніву, в цьому нас підтримають усі цивілізовані країни світу", - емоційно підсумував Бутусов у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. Але пізніше з заявою виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії, які заявили, що розвідка зафіксувала запуски іранських ракет ППО перед катастрофою українського Боїнга.

На тлі інформації, що з'явилася офіційний Тегеран заявив, що "випадково" збив ракетою з системи ППО український Боїнг під столицею.

Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

На визнання відреагував президент Володимир Зеленський, який зажадав від Ірану повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

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