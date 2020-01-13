Володимир Путін засвітився на дачі президента України Віктора Ющенка на архівних кадрах Кремля

У Росії відзначають досить своєрідний ювілей: 20 років, як країною править Володимир Путін. З цього приводу Кремль запустив проект «Путін. 20 років», в рамках якого на одному сайті були зібрані фото і відео з різних періодів президентства Путіна.

Серед знімків, особливо більш ранніх, багато кадрів із зустрічей Путіна з українськими політиками. Так, на початку 2000-х президент РФ часто зустрічався з Леонідом Кучмою. Зокрема, на сайті є фотографія їх спільного візиту в Крим за 2003 рік, де вони підписали договір про співпрацю у використанні Азово-Керченської акваторії і про державної кордоні.

А от вже при Ющенку Путін встиг відвідати навіть особисту дачу президента України. Так, він побував у будинку тодішнього президента у селі Нові Безрадичі.

«Підходи Росії і України до вирішення тих чи інших питань можуть відрізнятися, але у лідерів не виникло відчуття, що у двосторонніх відносинах є проблеми, зазначив Володимир Путін після закінчення зустрічі з Віктором Ющенком», - йдеться на сайті.

Крім того, в 2006 році в ході спільної прес-конференції з Ющенком Путін заявив:

«Нам дуже приємно констатувати, що на багато років відносин з Україною ми маємо тепер в Києві людей, які роблять те, що вони говорять».

Також в архіві Путіна знайшлося багато спільних фото з Юлією Тимошенко. Так, на кремлівському сайті були опубліковані знімки, зроблені за підсумками газових переговорів у Москві 2009 року. Надалі Тимошенко була засуджена до 7 років ув'язнення саме за «перевищення влади і службових повноважень» під час цих переговорів.

Раніше ми писали про те, що російський президент Володимир Путін знову публічно осоромився. Приводом для появи їдких коментарів зустріч Володимира Путіна з Башаром Асадом у Дамаску.

зокрема, лідер Кремля на зустрічі з сирійським диктатором вирішив пожартувати про візит Дональда Трампа в Дамаск, щоб "він став нормальним".

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