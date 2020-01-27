Нардеп від «Слуги народу» Олександр Мережко обраний новим віце-президентом ПАРЄ

На початку нової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи новим головою був обраний представник Бельгії Хендрік Дамс. Він працює в ПАРЄ з 2007 року і останнім часом займав нейтральну позицію щодо українсько-російського конфлікту.

У свою чергу, український нардеп Мережко був обраний віце-президентом Асамблеї. Це означає, що в разі необхідності він може підмінити президента і головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах.

Мережко - доктор юридичних наук, відомий учений і фахівець у галузі міжнародного права. Не так давно він очолив комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Про його обрання віце-президентом Асамблеї на своїй сторінці у Фейсбук повідомила член української делегації Євгенія Кравчук.

Вона також розповіла, що двадцять віце-президентів від держав-членів ПАРЄ обираються щорічно на початку чергової сесії і залишаються в посаді до відкриття наступної сесії.

Крім того, віце-президент автоматично входить до складу Бюро, яке веде засідання шляхом підготовки порядку денного сесій та актуальних питань.

Варто відзначити, що повернення української делегації в ПАРЄ не на жарт розлютило Росію. Так, російська делегація пригрозила покинути зимову сесію у випадку, якщо її повноваження Асамблеї будуть ущемлені.

Справа в тому, що 27 січня депутати ПАРЄ зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації. Питання про повноваження представників РФ направлений в комітети для прийняття остаточного рішення.

У Кремлі поставилися до таких дій ПАРЄ вкрай негативно. Так, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія продовжить роботу в Асамблеї тільки за умови рівноправних відносин.

«Очікуємо, що конструктивно налаштована більшість асамблеї не допустить повторення кризи у відносинах Москви і Страсбурга і повною мірою ратифікує повноваження російської делегації. Ми готові працювати тільки на рівноправній основі і не потерпимо ніяких вторинних санкцій», - заявив парламентарій.

У той же час, глава російської делегації Петро Толстой пригрозив виходом РФ з ПАРЄ у випадку обмеження їхніх повноважень.

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